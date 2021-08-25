Дети надругались над государственным символом в праздники, в ночь на День Независимости.

В Киеве совершили публичное надругательство над флагом Украины. В ночь на День Независимости подростки сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки. Неравнодушные граждане вызвали полицию. Правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер наблюдения.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Так, в Днепровском районе столицы подростки сожгли флаг Украины. Дети совершили надругательство над государственным символом во дворе за домом на Радужной улице. Жители увидели инцидент и вызвали полицию.

Все это произошло в ночь на День Независимости, когда вся Украина праздновала день флага. Утром на месте инцидента работали правоохранители, они нашли на одном из деревьев сожженный флаг. Жительница дома, рядом с которым это произошло, рассказала детали.

Читайте такжеЖитель Днепра угрожал взорвать из миномета Верховную РадуПо словам женщины, ночью во дворе громко отдыхала компания людей. Они нередко проводят время на этой локации, однако той ночью их развлечения перешли черту. Правоохранители установили подозреваемых в надругательстве над флагом за камерами видеонаблюдения. Ими оказались 12-летние подростки.

Как известно, за публичное надругательство над флагом украинское законодательство предусматривает наказание в виде штрафов и ареста. Однако как быть с подростками и будут ли они отвечать за содеянное - пока не уточняется.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве мужчина сорвался со строительного крана.

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Автор: Полина Кузенко