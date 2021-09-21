После огласки девушку исключили из модельного агентства.

Жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.

Инцидент снимали на камеру друзья нарушительницы, вскоре видео появилось в соцсетях.

Как свидетельствуют кадры, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку. За поступком несовершеннолетней следили ее знакомые, которые в ответ только хохотали.

Одна из девушек поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.

Читайте такжеВ Одессе голый мужчина сидел возле "Вечного огня" и ругался на прохожихКак пишет Telegram "Катарсис", девушка, вероятно, посещает местное модельное агентство. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.

Свою страницу нарушительница закрыла.

Что стало причиной такого поступка – пока неизвестно.

Как писал УНИАН, в Запорожской области парень стал "героем" сети из-за своего возмутительного поступка. Житель Мариуполя устроил отвратительную фотосессию – он сжег флаг Украины и похвастался этим в Instagram.

Также в Киеве совершили публичное надругательство над флагом Украины. В ночь на День Независимости подростки сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки. Неравнодушные граждане вызвали полицию. Правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер надзора.

Еще студентки из Сум угрожали сжечь флаги Украины и называли РФ "великой страной".

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Автор: Виолетта Орлова