Жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.
Инцидент снимали на камеру друзья нарушительницы, вскоре видео появилось в соцсетях.
Как свидетельствуют кадры, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку. За поступком несовершеннолетней следили ее знакомые, которые в ответ только хохотали.
Одна из девушек поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.
Читайте такжеВ Одессе голый мужчина сидел возле "Вечного огня" и ругался на прохожихКак пишет Telegram "Катарсис", девушка, вероятно, посещает местное модельное агентство. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.
Свою страницу нарушительница закрыла.
Что стало причиной такого поступка – пока неизвестно.
Как писал УНИАН, в Запорожской области парень стал "героем" сети из-за своего возмутительного поступка. Житель Мариуполя устроил отвратительную фотосессию – он сжег флаг Украины и похвастался этим в Instagram.
Также в Киеве совершили публичное надругательство над флагом Украины. В ночь на День Независимости подростки сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки. Неравнодушные граждане вызвали полицию. Правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер надзора.
Еще студентки из Сум угрожали сжечь флаги Украины и называли РФ "великой страной".
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