Следователи начали расследование по факту надругательства над государственным символом.

В Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство в отношении 15-летней школьницы, которая в городе Каменское подожгла государственный флаг Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что 21 сентября во время мониторинга сети Интернет полицейскими города было обнаружено видео, на котором девушка поджигает флаг Украины.

"В ходе проверки полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 15-летняя ученица одной из школ Каменского", - говорится в сообщении.

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По факту надругательства над государственным символом следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября вечером в соцсетях появилось видео, на котором девушка сожгла государственный флаг. Все это снимали на камеру друзья нарушительницы. Как свидетельствуют кадры, девушка взяла флажок и подставила его под зажигалку. За поступком несовершеннолетней следили ее знакомые и хохотали.

Одна из девушек поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг.

Ранее в Запорожской области парень стал "героем" сети за свой возмутительный поступок. Житель Мариуполя устроил отвратительную фотосессию - он сжег флаг Украины и похвастался этим в Instagram.

Автор: Светлана Макринская