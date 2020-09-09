Супруги также публиковали снимки ребенка в интернете.

В Днепропетровской области супруги снимали видео порнографического характера с участием своей 3-летней дочери и распространяли его в интернете.

Читайте такжеВ Днепропетровской области накрыли группу преступников, которые создавали и продавали детскую порнографиюОб этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области. "38-летний мужчина, житель Вольногорска, и его жена для изготовления видеопродукции порнографического характера совершили развратные действия в отношении собственной 3-летней дочери. Они снимали это на камеру, после чего размещали фото и видео ребенка в интернете", - говорится в сообщении.

Правоохранители во время обыска у супругов обнаружили и изъяли девять слип-пакетов с каннабисом общей массой более 63 г, которые мужчина приобрел и хранил для собственного употребления. По данному факту ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса ("незаконное приобретение, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта").

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении супругов за развращение малолетнего ребенка, а также изготовление и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию (ч. 2 ст. 156 и ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса). Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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Автор: Ирина Погорелая