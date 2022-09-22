Среди пострадавших - жители сел Граково и Чкаловское, а также двое трактористов, работавших в поле.

Сегодня на территории деоккупированной части Харьковщины на минах подорвались 8 людей.

Об этом в Telegram сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

"В течение 22 сентября в дежурную часть Чугуевского РУП поступило несколько сообщений о том, что 8 жителей Чугуевского района подорвались на минах, которые оккупанты оставили после себя. Среди пострадавших - 67-летняя жительница села Граково и 52-летний житель поселка Чкаловское, которые получили взрывные травмы", - говорится в сообщении.

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Также полицейский офицер громады обнаружил в поле двух подорванных на мине трактористов. Их доставили в Чугуевскую районную больницу.

Полиция призвала местных жителей быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтовым дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Деоккупация Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 6 сентября украинские защитники начали контрнаступление в Харьковской области. Им блестяще удалось освободить оккупированные территории и заставить россиян бежать со своих позиций.

Известно, что около 150 тысяч жителей Харьковской области жили в оккупации более пяти месяцев.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковщина освобождена от российских захватчиков.

Заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник сообщал, что первоочередной задачей является разминирование автомобильных путей и объектов инфраструктуры.

По его словам, разминирование всей деокупованої территории области может длиться десятки лет.

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