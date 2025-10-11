Угрозу блэкаута по всей Украине сейчас нельзя назвать реальной, считает нардеп.

Сегодняшние российские удары по энергетической инфраструктуре угрожают стабильности поставок света, воды и тепла в городах - от локальных отключений до рисков более масштабных перебоев этой зимой. В интервью УНИАН первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко проанализировал масштабы повреждений, готовность системы защиты и возможные региональные ограничения на электроснабжение, подчеркивая важность защиты критической инфраструктуры и взвешенном подходе к прогнозам.

Сегодняшняя ситуация с российскими обстрелами, когда даже часть столицы Украины долгое время без света, воды, с нарушением работы метро это своеобразный звоночек - предвестник возможного блэкаута этой зимой?

Я блэкаут рассматриваю как общенациональный. Не считаю целесообразным применять это слово в локальных ситуациях. Понятно, что речь идет об ограничении питания. Но не стоит спешить с выводами. Надо анализировать, что прилетело, куда и какие повреждения нанесены. Но когда узнаешь, что дроны побили блочные трансформаторы, то возникают вопросы почему они не защищены за три года войны. Когда баллистическая ракета прилетает на станцию, то это та ситуация, когда защититься практически невозможно. Здесь ключевым является ПВО. А вот дроны, которые разбили трансформатор, это уже вопрос по его защите. Это вопрос к Киевтеплоэнерго и к КГГА.

Можем констатировать, что из-за ударов в ночь с 9 на 10 октября значительная часть столицы осталась без света, воды, возникли проблемы с транспортом. Последствия для города достаточно серьезные. Но все же это блэкаут локальный. Такие же локальные проблемы в Чернигове, в Шостке, где люди были без света и газа. Блэкаут с точки зрения развала единой энергосистемы? Не думаю, что такая угроза сейчас реальна, хотя сегодня были удары России именно по украинской генерации и какая-то часть ее "отвалилась", то есть не дает мощности. На сегодня система стала из профицитной дефицитной, может не хватать ресурсов и в определенных регионах могут вводиться ограничения по поставкам электроэнергии, то есть будут графики, поскольку мощностей не хватает на всех. Но о блэкауте речь идет тогда, когда вообще армагеддон, неконтролируемый стихийный развал энергосистемы.

А вот о региональных ограничениях на использование электроэнергии уже реальность и вероятно они будут и в дальнейшем. Это зависит от того насколько будет эффективна защита энергосистемы во время российских обстрелов.

Россияне начали целенаправленно наносить удары по объектам инфраструктуры, чтобы лишить украинцев света, воды, газа.

Но это не новое. Россияне по-прежнему бьют по генерации и по сетям. По газовым хранилищам россияне били также и раньше, в частности, в прошлом году. По добыче газа начали бить в начале 2025 года. Сейчас они продолжают это делать. Здесь надо относиться достаточно взвешенно ко всем паническим заявлениям политиков и даже специалистов. Это не значит, что речь идет о полном уничтожении. Они бьют по определенным объектам, они хотят вызвать у нас дефицит газа. Это не повлечет катастрофу, но определенные ограничения зимой по газу будут. Но у нас есть возможность импортировать из Европы в хранилища газ. Главное, чтобы наша ГТС была защищена, чтобы этот газ можно было прокачать

Каждую военную зиму мы встречаем с опасением, что коммунальная инфраструктура может не выстоять.

Мы готовы к зиме. Здесь вопрос к тому, насколько враг готов к разрушениям. Если будут прилетать ракеты, то все наши усилия будут напрасны. Свои задачи энергетики выполнили, но по укрытиям энергообъектов есть много вопросов. Эта программа провалена. За это должны отвечать бывшие руководители "Укрэнерго" и Агентства по восстановлению. Были просчеты и неправильные управленческие решения и на уровне правительства.

Сейчас украинцы хотят серьезный ответ для России, чтобы и Москва побыла без света и воды.

Обмен ударами это как в боксе. Но здесь устоит тот, у кого больший вес, длинные руки и больший запас мощности. Понимаю, что у нас другого выхода нет и нужны ответные удары. Но последствия могут быть очень серьезные. Надо понимать, что Россия это все же ресурсная страна, когда они своих солдат не считают, и другие ресурсы также, особенно при поддержке Северной Кореи, Китая. Поэтому, я понимаю украинцев, которые хотят возмездия для россиян, но надо осознавать угрозы.

Вы пессимист или оптимист относительно прохождения Украиной этой зимы?

Я реалист. Зима будет очень тяжелая. Но пугать катастрофами лишний раз не надо. Будут проблемные дни, недели в регионах. Ситуация показывает, что борьба с российскими ракетами и дронами не так эффективна как бы нам хотелось. Сегодня системы "Петриот" в Киеве отбивались как могли. Антидроновая оборона не срабатывает на полную. Может ли быть какая-то большая защита объектов? Уже есть как есть, что-то сейчас достроить срочно не получится. Здесь разве остается репу чесать, что мы делали три года, куда деньги дели, что так происходит.

справка Алексей Кучеренко Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко — украинский политик. Образование получил в Киевском естественно-научном лицее №145, а затем окончил факультет кибернетики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко по специальности «прикладная математика». Имеет степень магистра государственного управления, является кандидатом социологических наук и академиком Украинской муниципальной академии. В политической деятельности Кучеренко занимал должность главы Запорожской областной государственной администрации (2000–2001), а также министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Юлии Тимошенко. Четыре раза избирался народным депутатом Украины — в III, V, VI и IX созывах, представляя различные политические силы, в частности блоки «Наша Украина» и «Батькивщина». С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию «Союз собственников жилья Украины». В Верховной Раде IX созыва занимает должность первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

