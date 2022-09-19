Все пострадавшие госпитализированы с ранениями.

Вчера на освобожденных от российских захватчиков территориях Харьковской области подорвались шесть мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"После побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковской области очень высокой является минная опасность. За прошедшие сутки на минах подорвались 6 мирных жителей. 2 человек подорвались на авто в Дергачевском районе, еще 2 – в Изюмском, 2 – в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями", - отметил он.

Видео дня

Синегубов призвал жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными: избегать обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог.

"Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

18 сентября заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник заявил, что разминирование всей территории деокупированной области может длиться десятки лет.

Вас также могут заинтересовать новости: