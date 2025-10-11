Певицу уже заметили на месте съемок.

Леди Гага появится в долгожданном продолжении фильма "Дьявол носит Прада". Несмотря на безумую загрузку певица нашла место для нового проекта.

Как сообщает издание Variety, Гагу недавно заметили в Милане, Италия, где и снимается сиквел. Туда 39-летняя артистка отправила в разгар своего тура Mayhem Ball после четырех аншлаговых концертов в Лондоне, Великобритания.

Для Леди Гаги - это не первое появление в кино. Ранее она играла главные роли в таких фильмах, как "Звезда родилась", "Дом Гуччи" и "Джокер: Безумие на двоих". Сейчас роль артистки в ленте "Дьявол носит Прада 2" максимально держится в секрете.

В целом создатели не раскрывают сюжет продолжения, но некоторые детали все же выплыли в сеть. Традиционные журналы начали приходить в упадок, как и карьера Миранды Пристли. В то время, как ее бывшая ассистентка Эмили становится влиятельным лидером компании класса люкс, а также главной конкуренткой Миранды.

К своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Среди новых лиц - звезда "Бриджертонов" Симон Эшли, Люси Лью из "Ангелов Чарли" и сестра Тимоти Шаламе - Полин.

Напомним, что фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, который вышел в 2003 году. Он рассказывает о начинающей журналистке Андреа "Энди" Сакс, которая устраивается в глянцевое фэшн издание Runway. Однако, она не может сполна насладиться работой, ведь попадает под давление требовательной главного редактора Миранды Пристли. Сама же автор некоторое время работала ассистенткой Анны Винтур в Vogue, которую и считают прототипом роли придирчивой начальницы.

Премьера фильма "Дьявол носит Прада 2" запланирована на 1 мая 2026 года - это почти через 20 лет после выхода первой части. Недавно вышел первый тизер долгожданной киноновинки.

