Новые тарифы Трампа будут означать торговую войну с Китаем, - Politico

С 1 ноября Дональд Трамп угрожает ввести 100-процентные тарифы против Китая.

Тарифы США против Китая не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну. Об этом пишет Politico, анализируя последствия заявлений Трампа о введении 100% пошлин против КНР.

Авторы считают, что 100-процентный тариф для Китая фактически восстановит эмбарго на китайские товары. Кроме того, это приведет к окончанию торгового перемирия, которое США и Китай поддерживали с мая. Тогда они смогли снять напряженность в результате переговоров, хотя и сохранили тарифы на уровне, гораздо более высоком, чем раньше.

Это также свидетельствует о том, что усиление контроля Пекина над критически важными для Китая поставками полезных ископаемых "сводит на нет стратегию Белого дома по снижению торговых противоречий".

Видео дня

Все это происходит накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в конце октября. Но Трамп уже написал в соцсети, что может отменить эту встречу.

Трамп также намекнул, что может отказаться от своей угрозы введения тарифов, если Китай пойдет на встречные шаги и откажется от своего плана ввести новые экспортные ограничения на редкоземельные элементы и товары, которые их содержат. Он добавил, что это будет означать монопольную власть Китая над всеми высокотехнологичными и медицинским товарами, а также товарами для нужд зеленой энергетики.

В статье приводится мнение научного сотрудника по вопросам Китая из Фонда защиты демократии Крейга Синглтона. Он считает, что это может стать новым витком торговой войны между странами.

"Заявление Трампа показывает, что даже у Белого дома, ориентированного на заключение сделок, есть пределы, и Китай, возможно, их переступил. Но риск очевиден. Обе стороны тянутся к своему экономическому оружию, и ни одна из них, похоже, не намерена отступать", - заявил Синглтон.

Одним из первых шагов, к их которым могут прибегнуть США в стремлении ограничить экспорт товаров в Китай, является остановка продажи авиационных деталей для самолетов Boeing.

Издание напомнило, что торговые шаги Трампа уже значительно сократили торговлю с Китаем, который был третьим по величине торговым партнером Соединенных Штатов в 2024 году.

Тарифы для Китая - что известно

Как писал УНИАН, по словам Дональда Трампа США введут дополнительный 100%-й экспортный тариф на все товары из Китая. Он добавляется к любому другому тарифу, который Пекин платит сейчас.

Трамп говорит, что тарифы будут введены уже 1 ноября. Он объяснил это агрессивной позицией Китая в торговле.

Вас также могут заинтересовать новости: