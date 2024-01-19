В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривень для каждого из них.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения трем фигурантам по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ, известнго как дело Гринкевичей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По ходатайствам Офиса генерального прокурора Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд гривень", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривень для каждого из них. Срок действия постановлений – до 16.03.2024 года.

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Еще один – четвертый – участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря 2023 года. Пятого объявили в розыск, уточнили в ОГП.

"Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.

Источники "РБК-Украина" утверждают, что среди арестованных – Владимир Тымкив и Андрей Колотило.

Дело Гринкевичей: основное

29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Известно, что компании этого бизнесмена являются одним из крупнейших поставщиков Минобороны – он получил 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. многие сделки так и не выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Сумма убытков может превышать 1 млрд грн.

11 января Госбюро расследований заявило, что имущество семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену было арестовано. В то же время в Минобороны сообщили, что разрывают все договоры с этими компаниями. Впоследствии оборонное ведомство обратилось в ГБР, чтобы министерство признали потерпевшей стороной по этому делу.

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