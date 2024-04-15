Только элитной недвижимости за рубежом выявлено на 190 млн гривен.

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства относительно незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Как сообщили в ГБР, в ходе расследования установлены факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу. Также зафиксированы факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

Отмечается, что разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.

Видео дня

Расследование осуществлялось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств. Фигуранту инкриминируют ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ГБР напомнили, что украинское бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы, в том числе изучались сообщения СМИ, были исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 млн грн.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что во время полномасштабной войны мать военкома стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Помимо элитной зарубежной недвижимости, она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща фигуранта в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не обладая для этого достаточными средствами законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена фигуранта также приобрела другую зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

"Сейчас начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд", - добавили в ГБР.

Дело военкома Борисова

В прошлом году получил огласку скандал с уже бывшим главой Одесского областного ТЦК и СП Евгением Борисовым. В частности, весной появилась информация о том, что его семья приобрела очень дорогую недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стоимость имения, которое зарегистрировано на мать мужчины, - более 3 млн евро. У жены военкома также появилось офисное помещение за рубежом, еще семья купила новый Mercedes Gelendvagen. Отмечалось, что доход семьи таких расходов не покрывает.

В конце июля суд арестовал имущество семьи Борисова, которое уже тоже арестовано. Среди арестованного имущества - земельные участки общей площадью более 2 гектаров, расположенные в Одесской области, в Одессе - два дома (общая площадь более 420 квадратных метров), домовладение (78,5 гектара), две квартиры и треть еще одной квартиры и тому подобное.

Также арестованы новенькие автомобили Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G 63 AMG и Mercedes-Benz EQV, Mercedes-Benz GLE 400 и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: