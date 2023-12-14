Виллу Борисов приобрел за 4 млн евро и оформил на свою мать, а офис – за 500 тыс. евро.

Государственное бюро расследований совместно с полицией Испании провело обыски на объектах недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, его вилла и офис в городе Марбелья провинции Малага арестованы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что во время расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения Борисова, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

В частности, в декабре 2022 года был приобретен дом стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Эта недвижимость значится за матерью Борисова.

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Также в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро, общей площадью 223,9 кв. м.

ГБР направило к испанским коллегам соответствующий запрос о международной правовой помощи.

"Вчера, 13 декабря, на основании этого документа, полицией Испании с участием работников Главного следственного управления ГБР проведены обыски на указанной вилле и в офисном помещении. Изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами семьи военкома", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств и запроса ГБР компетентным органом Испании наложен арест на это имущество.

В ГБР отметили, что во время досудебного расследования собран огромный собственный массив доказательной базы, однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

"Также будут исследованы материалы НАПК, которое выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн", - добавили в ведомстве.

Незаконное обогащение одесского военкома Борисова: что известно

Весной 2023 года появилась информация о том, что семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова приобрела недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стоимость виллы, зарегистрированной на мать фигуранта, составляет более 3 млн евро. Кроме того, у жены военкома появилось офисное помещение за границей, также семья купила новый Mercedes Gelendvagen.

ГБР задержало Борисова в июле, суд поместил его под стражу. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

Суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-военкома и членов его семьи. Речь идет о земельных участках общей площадью более 2 га в Одесской области, двух домах в Одессе (общая площадь более 420 кв. м), домовладении площадью 78,5 га, двух квартирах и 1/3 квартиры. Кроме того, арестованы шесть автомобилей – Toyota Land Cruiser (2023 года выпуска), Mercedes-Benz G 63 AMG (2022), Mercedes-Benz EQV (2022), Mercedes-Benz GLE 400 (2021), Porsche Macan GTS (2016) и Audi A6 (1999 года выпуска).

Бывшего военкома подозревают в незаконном обогащении, легализации средств, полученных преступным путем, и еще в ряде правонарушений. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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