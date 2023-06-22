Общая стоимость составляет примерно 4,5 млн евро

Журналисты "Украинской правды" показали имение и офис в испанской Марбелье, а также целый автопарк, которые во время полномасштабной войны с Россией приобрела семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Общая стоимость этого имущества оценивается примерно в 4,5 миллиона евро.

Сам Борисов, работающий военкомом с 1996 года, в телефонном разговоре с журналистом сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет. Но после слов, что вилла до сих пор зарегистрирована на его мать, а офис – на него совместно с женой, военком заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а сам он "не влезает в эти дела". Кроме этого, Борисов сказал, что он не был в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

Стоит отметить, что во время съемки сюжета за журналистами начал следить молодой человек, который находился на вилле Борисовых. Он ездил за съемочной группой на машине, которая также принадлежит матери военкома. Как выяснила "УП", это был Игорь Николаев, младший брат Михаила Николаева, который является сотрудником Одесского областного ТЦК и СП и личным водителем военкома Борисова.

Игорь Николаев получил загранпаспорт только в 2022 году, во время полномасштабного вторжения. За это время он уже дважды покидал страну – на четыре и пять месяцев – как инвалид третьей группы.

Когда журналисты спросили у Борисова, знает ли он братьев Николаевых, то он ответил, что старший был его водителем, но два года назад, а младшего, который ездит на машине, зарегистрированной на мать военкома, он не знает.

Михаил Николаев в телефонном разговоре заявил, что уже не работает в Одесском областном ТЦК и СП, хотя журналисты привели данные, что еще в марте этого года тот получал доход именно в военкомате. Также Николаев-старший подтвердил информацию, что он неоднократно пересекал границу вместе с членами семьи Борисовых.

Состояние Борисова - что известно

В апреле этого года экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что семья Евгения Борисова в конце 2022 года приобрела поместье стоимостью более 3 миллионов евро на испанском побережье в Марбелье. Само имение зарегистрировано на мать Борисова.

Жена военкома, по словам Мосийчука, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбелье. Также в собственности семьи Борисова появился Mercedes Gelendvagen. Общая стоимость этого имущества, приобретенного во время полномасштабного российского вторжения, составила около 4,5 млн евро.

После публикации данных фактов Борисова отстранили от занимаемой должности, а Государственное бюро расследований открыло производство по факту незаконного обогащения.

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