Наложен арест на имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешне-экономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на агрессора.

Согласно сообщению Офиса Генерального прокурора общая сумма арестованных корпоративных прав и активов – недвижимости, транспортных средств и денежных средств подозреваемых составляет почти 1 млрд грн.

Среди арестованного - 100% корпоративных прав финучреждения ПАО "Мотор Банк", которое принадлежит руководителю "Мотор Сичи". А также пакеты акций нескольких украинских предприятий.

Видео дня

Отмечается, что расследование уголовного производства по факту совершения президентом АО "Мотор Сич" и начальником Департамента предприятия колабораційної деятельности и пособничестве государству-агрессору (ст. 111-1, ст. 111-2 УК Украины) продолжается.

Сейчас по ходатайству прокуроров подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей.

В прокуратуре напомню, что по данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессора. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

Арест главы "Мотор Сич" Богуслаева - что известно

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержание президента компании "Мотор Сич" и экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом. Согласно материалам следователей, даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым, фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

24 октября Шевченковский районный суд города Киева избрал президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины, в течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

СБУ информировала, что кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала Служба.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и других, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: