Аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов.

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, его взяли под стражу на 60 дней.

"Пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", – говорится в сообщении.

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Также отмечают, что кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Дело президента " Мотор Сичи: что стоит знать

Как писал УНИАН, 23 октября СБУ подтвердила появившуюся накануне вечером информацию о задержании Богуслаева и начальника Департамента внешне-экономической деятельности "Мотор Сичи".

По информации следствия, эта компания продолжала поставлять запчасти России даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Эти детали использовались в российских ударных вертолетах.

24 октября правоохранители обнародовали доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с Российской Федерацией.

Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Досудебное расследование продолжается.

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