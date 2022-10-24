Шевченковский районный суд избрал меру пресечения для президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.
Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, его взяли под стражу на 60 дней.
"Пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора", – говорится в сообщении.
Также отмечают, что кроме президента "Мотор Сичи", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.
Дело президента " Мотор Сичи: что стоит знать
Как писал УНИАН, 23 октября СБУ подтвердила появившуюся накануне вечером информацию о задержании Богуслаева и начальника Департамента внешне-экономической деятельности "Мотор Сичи".
По информации следствия, эта компания продолжала поставлять запчасти России даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Эти детали использовались в российских ударных вертолетах.
24 октября правоохранители обнародовали доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с Российской Федерацией.
Обоим фигурантам дела сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).
Досудебное расследование продолжается.