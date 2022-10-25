По Богуслаеву собрали достаточно большой объем конкретных доказательств, отметил Подоляк.

Подозреваемого в госизмене АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военных.

Об этом в эфире "Настоящего времени" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что по Богуслаеву собрали достаточно большой объем конкретных доказательств. Например, в сбитых российских вертолетах были найдены детали, указывающие на их производство на "Мотор-сич".

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На вопрос ведущего, рассматривает ли Офис президента включение Богуслаева в список на обмен с РФ, так как подозреваемый - гражданин России, Подоляк ответил: "Точно так же, как по Медведчуку".

"По Медведчуку - использовали субъекта (получили все данные), а дальше - занимайтесь своим Медведчуком, мы забрали своих ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей (особенно граждан России), чтобы забрать своих пацанов", - сказал Подоляк.

На уточняющий вопрос, не исключает ли Подоляк обмен Богуслаева, тот добавил: "Нет, исключать не будем. Если надо будет забрать реальных граждан Украины, будем делать все что угодно. И эти субъекты могут попасть в обменный список".

Арест Богуслаева - что известно о деле президента "Мотор Сичи"

Вячеслава Богуслаева, руководителя АО "Мотор Сич", задержали по подозрению в гоизмене в середине октября.

Как установило следствие, запорожская компания продолжала поставлять запчасти России даже после вторжения 24 февраля. Известно о поставках деталей к боевым вертолетам РФ, участвовавших в обстрелах Украины.

В обнародованных СБУ телефонных разговорах з представителями "Ростеха" Богуслаев говорил, что надеется на агрессию Путина, иначе его растерзают украинские "нацисты".

Вместе с Богуслаевым был задержан начальник департамента внешне-экономической деятельности завода.

24 февраля Богуслаева арестовали на два месяца.

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