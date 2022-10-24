Вячеслав Богуслаев продолжал работать с Россией даже после 24 февраля.

Правоохранители обнародовали доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева с Российской Федерацией. Компания продолжала поставлять запчасти даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села", - говорится в сообщении.

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При этом он оправдывал нападение России и надеялся, что Путин не остановит наступление войск, а также размышлял о "нацистах" в Украине.

Задержание главы "Мотор Сич" - что известно

22 октября вечером в СМИ появилась информация о задержании президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене. Тогда сообщалось, что его якобы под конвоем везут из Запорожья в Киев.

23 октября информацию о задержании Богуслаева подтвердили в СБУ. Кроме того, задержан начальник Департамента внешне-экономической деятельности этого предприятия.

По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.

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