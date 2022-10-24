Правоохранители обнародовали доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева с Российской Федерацией. Компания продолжала поставлять запчасти даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села", - говорится в сообщении.
При этом он оправдывал нападение России и надеялся, что Путин не остановит наступление войск, а также размышлял о "нацистах" в Украине.
Задержание главы "Мотор Сич" - что известно
22 октября вечером в СМИ появилась информация о задержании президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене. Тогда сообщалось, что его якобы под конвоем везут из Запорожья в Киев.
23 октября информацию о задержании Богуслаева подтвердили в СБУ. Кроме того, задержан начальник Департамента внешне-экономической деятельности этого предприятия.
По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.