Ему объявлено о подозрении по статьям о коллаборационной деятельности и пособничестве России.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешне-экономической деятельности этого предприятия.

Об этом речь идет в сообщении СБУ.

Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

Видео дня

ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность");

ст. 111-2 ("пособничество государству агрессору").

"Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконного снабжения со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации", - говорится в сообщении СБУ.

По материалам следствия, к сделке причастно руководство завода, расположенного на Запорожье. Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для ВС РФ.

"Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей стране-агрессору", - отметили в СБУ.

Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8 АМТШ-ВН "Сапсан"

КА - 52 "Аллигатор"

Ми-28Н "Ночной охотник"

Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации оккупанты массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения этих вражеских боевых вертолетов украинскими защитниками.

"Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны", - раскрыли детали в СБУ.

Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в РФ. Также враг использовал иностранных сообщников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей.

"В ходе расследования сотрудники СБУ установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия и проводят комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности", - подытожили в СБУ.

Скандал вокруг "Мотор Сичи"

В декабре 2019 года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

14 января этого года Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon, которая купила акции АО "Мотор Сич", заявив, что эта компания угрожает национальной безопасности США.

29 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в отношении китайской компании Skyrizon, которая пыталась купить акции украинского предприятия.

11 марта СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность. Позже это решение ввел в действие глава государства.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Сич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: