Мать 6-летнего мальчика, которого укусил дельфин, не собирается предъявлять претензии к одесскому дельфинарию.
Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на ее комментарий журналистам.
По словам женщины, она сама не уследила за ребенком. Правда, при этом она заявила, что об опасности близкого контакта ее не предупредили.
В дельфинарии же сообщили, что предупредительное объявление звучит из громкоговорителей четыре раза во время выступления дельфинов: диктор информирует, что не нужно подходить к бассейну и опускать в него руки.
Дельфин укусил ребенка в Одессе: подробности
Читайте такжеВ Днепре мужчина попал в больницу после укуса опасного паукаИнцидент произошел в одесском дельфинарии «Немо» в воскресенье, 6 июня.
Сообщалось, что после укуса мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы.
Госпитализация ребенку не потребовалась. Семья уже вернулась домой.
В развлекательном центре после инцидента обещают усилить меры предосторожности.
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