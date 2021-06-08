По словам женщины, она сама не уследила за сыном, но об опасности ее не предупредили.

Мать 6-летнего мальчика, которого укусил дельфин, не собирается предъявлять претензии к одесскому дельфинарию.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на ее комментарий журналистам.

По словам женщины, она сама не уследила за ребенком. Правда, при этом она заявила, что об опасности близкого контакта ее не предупредили.

В дельфинарии же сообщили, что предупредительное объявление звучит из громкоговорителей четыре раза во время выступления дельфинов: диктор информирует, что не нужно подходить к бассейну и опускать в него руки.

Дельфин укусил ребенка в Одессе: подробности

Читайте такжеВ Днепре мужчина попал в больницу после укуса опасного паукаИнцидент произошел в одесском дельфинарии «Немо» в воскресенье, 6 июня.

Сообщалось, что после укуса мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы.

Госпитализация ребенку не потребовалась. Семья уже вернулась домой.

В развлекательном центре после инцидента обещают усилить меры предосторожности.

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Автор: Катерина Шварц