Инцидент произошел во время контактной программы в дельфинарии, которая проходит после выступления морских животных.

В одесском дельфинарии "Немо" в воскресенье, 6 июня, дельфин напал на ребенка. В результате мальчика отвезли в больницу, где врачи наложили ему швы.

Как сообщили в Телеграм-канале "Одесса Инфо", соответствующий ролик, где животное кусает ребенка за руку, прислала его мама.

Инцидент произошел во время контактной программы, которая проходит после выступления морских животных. Дельфин, видимо, подумал, что маленький зритель протягивает ему рыбу.

Родители пострадавшего ребенка, тем не менее, возмущены отсутствием реакции от руководства дельфинария, которое заявило, что они виноваты сами, дескать, не доглядели.

Одесситы заметили, что подобная ситуация происходит уже не в первый раз, из-за чего зоозащитники указывают на сильный стресс, который испытывают животные в условиях неволи и дрессировки.

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Автор: Виктория Гордиенко