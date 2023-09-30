По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

В Киеве на улице Александр Довженко во время работ по реконструкции Дегтяревского путепровода произошла чрезвычайная ситуация. В результате инцидента, предварительно, пострадавших нет.

"Во время монтажа произошел обвал балок. Причины выясняют специалисты, которые уже на месте", - говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации .

На месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы. В КГГА отметили, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Следует отметить, что вчера, 29 сентября, "Киевавтодор" сообщал, что с 30 сентября по 2 октября произойдут изменения в работе общественного транспорта, курсирующего по улице Александра Довженко. Отмечалось, что дорожники будут монтировать 14 балок пролетного строения Дегтяревского путепровода.

На время работ движение развязкой будет организовано по принципу турбины: проезд обеспечат во все направления с помощью временных светофоров.

Реконструкция Дегтяревского моста - что известно

В июле УК "Киевавтодор" сообщил, что в рамках реконструкции Дегтяревского путепровода было демонтировано 13 балок, из них 4 демонтировали в прошлом году во время проведения противоаварийных работ, 9 – в 2023 году. Тогда речь шла о демонтаже еще 4 балок в последующие месяцы.

Отмечалось, что параллельно дорожники начали строительство нового путепровода и для него уже забетонировали 26 свай из 88.

Как указали в "Киевавтодоре", новый путепровод должен быть на 1 м выше. Его ширина увеличится с 28 м до 40 м, что позволит обустроить велодорожки и комфортные тротуары для пешеходов.

Сообщалось, что завершить основные работы на ул. Александра Довженко и Дегтяревском путепроводе запланировано до конца 2023 года, а полный комплекс работ будет завершен в следующем году.

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