По сравнению с мостами в Киеве, ситуация с техническим состоянием объектов в регионах является менее критичной, отметили в ведомстве.

Комиссия по проверке мостовых сооружений осмотрела три объекта в Житомире и Ровно, и оценила их состояние как критическое и аварийное.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, эксперты Государственного предприятия "ГосдорНИИ" провели визуальную проверку, видеофиксацию и осуществили экспресс-инструментальную оценку состояния основных элементов конструкций трех объектов в Житомире и Ровно.

Отмечается, что первым объектом стал путепровод в Житомире, который был построен еще 66 лет назад, а последняя реконструкция состоялась в 1977 году. По предварительным данным экспертов, сейчас он находится в аварийном состоянии. В частности, зафиксирована коррозия рабочей арматуры в пролетных строениях и ригелях. Стойки опор имеют продольные трещины, отслоение разрушенного бетона, оголенную и ржавую арматуру.

Видео дня

Также комиссия проверила мост через реку Каменка, который был построен в 1983 году. По словам экспертов, эксплуатационное содержание моста находится на очень низком уровне. Металлические стойки русловых опор и балки пролетного строения нуждаются в очистке от ржавчины и покрытии их антикоррозийными красками. Береговые опоры имеют частичное разрушение бетонной поверхности.

Кроме того, эксперты осмотрели один из важнейших мостов в городе Ровно, который был построен еще в 1964 году и находится сейчас в критическом состоянии. Наблюдается разрушение опор, ригелей, асфальтобетона, гидроизоляции тротуаров и швов.

"По сравнению с мостами в Киеве, ситуация менее критическая, однако, техническое состояние объектов также вызывает немало вопросов. Акты по результатам осмотра будут рассмотрены на заседании комиссии для принятия соответствующих решений", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Отмечается, что все мосты, которые осматривала комиссия в Ровно и Житомире, находятся на балансе органов местного самоуправления.

В Киеве зафиксировали существенные повреждения моста Патона

Как сообщал УНИАН, 17 июля эксперты Минвосстановления зафиксировали существенные повреждение моста имени Е. Патона и моста Метро в Киеве. Эти два моста имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки, высокую интенсивность движения и значительное влияние на экономику столицы.

В Минвосстановление тогда также напомнили, что в 2018 г. во время обследования моста им. Е. Патона экспертами, он был признан нетрудоспособным. Осмотр объекта, согласно регламенту, должен был проходить каждый год, но последняя проверка состоялась в 2020 году.

Вас также могут заинтересовать новости: