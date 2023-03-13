Также сегодня на противотанковой мине подорвался в поле местный житель, он находился в автомобиле.

Четверо пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подорвались на российской взрывчатке в селе Посад-Покровское Херсонской области.

"Специалисты-взрывотехники прибыли на Херсонщину из Николаевщины, чтобы помочь коллегам. Во время разминировочных работ взорвался боеприпас", - сообщает Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что в этот же день на противотанковой мине подорвался в поле местный житель - он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте.

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"Травмированных спасателей госпитализировали. Медики сообщают, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести", - отметили в ОВА.

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Как сообщал УНИАН, минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.

Ранее сегодня, 13 марта, в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в Херсонской области в результате подрыва автомобиля на мине погиб мужчина. По данным следствия, автомобиль с гражданским мужем подорвался на противотанковой мине на окраине села Посад-Покровское Херсонской области.

В конце февраля в Херсонской области сразу несколько человек стали невольными жертвами российской агрессии, подорвавшись на минных снарядах оккупантов. Один из украинцев даже наступил на вражескую растяжку на своей собственной даче.

В январе двое мужчин погибли из-за мины, оставленную российскими оккупантами. Они проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину.

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