Мужчины проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину.

В Херсонской области двое мужчин погибли из-за мины, оставленной российскими оккупантами.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Возле Великой Александровки на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались люди. Двое мужчин, 53-х и 35-ти лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину. В результате полученных ранений оба погибли на месте происшествия", - написал глава ОВА.

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Он подчеркнул, что минная опасность в Херсонской области остается чрезвычайно высокой.

"Пожалуйста, воздержитесь от посещения полей, лесополос и других мест, которые еще не обследовали саперы. Это очень опасно!" - подчеркнул Янушевич.

Глава ОВА напомнил, что взрывоопасные предметы нельзя трогать; о них нужно сообщить полиции или спасателям.

Ситуация с минами на Херсонщине

Отступая с Херсонщины российские оккупанты везде оставили мины. Заминированы были все инфраструктурные объекты и дома граждан. Так, 7 декабря 2022 года в Херсонской области во время выполнения задания на каскаде мин подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо правоохранителей получили ранения, позже двое из них скончались в больнице.

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