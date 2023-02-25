Трагический случай произошел в Бериславском районе во время проведения сельскохозяйственных работ.

В Херсонской области сразу несколько человек стали невольными жертвами российской агрессии, подорвавшись на минных снарядах оккупантов. Один из украинцев даже наступил на вражескую растяжку на своей собственной даче.

В пятницу, 25 февраля, в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что один из трагических случаев произошел в Бериславском районе области: там во время проведения сельхозработ погибли двое фермеров, которые на тракторе выехали в поле и наткнулись на российские мины.

"В Бериславском районе вновь подорвались гражданские. Двое мужчин, несмотря на запрет профильных специалистов ГСЧС, которые проводили мероприятия по разминированию местности, выдвинулись на тракторе в поле для проведения сельскохозяйственных работ. За несколько минут раздался взрыв. На место происшествия направлены специалисты по разминированию и скорая медицинская помощь, но оба фермера погибли", - говорится в сообщении.

Также российская растяжка едва не убила одного из жителей Херсона, который наступил на опасный снаряд недалеко от Речного порта на своем собственном дачном участке. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Украинцы стали настоящими "жертвами" российских мин в Херсонской области

Отметим, что в рамках полномасштабного вторжения в Украину российские войска заминировали значительную часть украинских территорий. Одним из наиболее опасных регионов является Херсонская область.

Ранее там уже сообщалось о нескольких случаях гибели украинцев от российских мин. 28 января на российском снаряде подорвался 48-летний мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями ног.

Уже 7 декабря 2022 года стало известно о трагическом случае с полицейскими из Черкасской области. Правоохранители во время выполнения задания в Херсонской области наткнулись на каскад мин россиян.

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