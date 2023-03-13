Продленный комендантский час будет действовать ежедневно до 17 марта включительно.

В Херсонской области с сегодняшнего дня и по 17 марта будет действовать новый комендантский час, который будет длиться с 17:00 до 06:30.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он призвал граждан "отнестись с пониманием и всей серьезностью" к этому.

Прокудин уточнил, что такие меры вводятся из-за полученной информации о возможном пребывании на территории Херсона российских диверсионных групп и для недопущения жертв среди гражданского населения во время проведения контрдиверсионных мероприятий.

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"С 13 по 17 марта включительно комендантский час будет длиться с 17:00 до 06:30. Поэтому всех, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем - планировать свое время пребывания на территории города и области", - отметил глава ОВА.

"Сохраняем спокойствие и помогаем Силам обороны уничтожать русню", - добавил Прокудин.

ДРГ в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, Силы обороны пресекли очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона. В результате операции были уничтожены семь российских лодок.

Тем временем, пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук заявил, что высадка российских ДРГ непосредственно в акватории Херсона невозможна - украинские военные хорошо подготовились их "встречать". Он добавил, что инциденты украинские силы регулярно уничтожают российские ДРГ на островах вблизи Херсона.

По словам военного эксперта Юрия Федорова, ДРГ могут выполнять различные задачи - от диверсий на объектах критической инфраструктуры до ликвидации региональных руководителей.

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