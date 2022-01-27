Расстрел военных в Днепре мог быть диверсией, считает эксперт.

Народный депутат Украины, полковник Службы безопасности Украины в отставке Роман Костенко предполагает, что нацгвардеец Артемий Рябчук, который сегодня, 27 января, утром в Днепре расстрелял своих товарищей, владеет оружием, как для срочника, слишком ловко.

Об этом Костенко заявил в эфире канала "Украина 24".

Комментируя видео с камер наблюдения, на котором Рябчук убивает своих товарищей по службе, Костенко отметил, что способ, которым срочник обращается с оружием, перезаряжает его, – характерный для спецназовцев, и срочников такому не учат. Костенко предположил, что, возможно, Рябчук где-то прошел подготовку еще до того, как попал на службу.

Говоря о хладнокровии расстрелов, Костенко также предположил, что это могла быть диверсия.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на расстрел военных в ДнепреНапомним, около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина-работница завода, а еще пять – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, и он вырос без отца.

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