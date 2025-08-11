Один из мужчин погиб на глазах собственных детей.

В Одесской области, где вчера в Черном море из-за взрывов погибли три человека, определенные владельцы, директора баз отдыха и гостиниц скрывают от клиентов правду о минной опасности. В некоторых местах даже убирают предупредительные таблички, пояснила пресс-секретарь регионального главка ГСЧС Марина Аверина.

"Вчера произошли два трагических случая. Один на Каролино-Бугазе, где погиб 42-летний мужчина из Ровенской области. Самое страшное то, что он отдыхал вместе с детьми. Когда его дети купались у берега, он заплыл на расстояние 80, может, больше метров, где случилась беда - он подорвался. Представьте ужасную ситуацию - дети, находясь на берегу, видели, как "разорвало" их отца...", - подчеркнула пресс-секретарь в эфире телемарафона.

Еще два человека - мужчина и женщина, которые погибли на другом пляже, - местные жители - из города Белгород-Днестровский, уточнили в ГСЧС.

Аверина подчеркивает: люди, пренебрегая правилами безопасности, запретом, действующим из-за вторжения РФ, "просто решили отдохнуть", за что поплатились собственной жизнью. По ее информации, сейчас на значительной части побережья Одесской области нет пляжей, открытых для отдыха. Это касается, в том числе известных курортных населенных пунктов Каролино-Бугаза, Затоки, Грибовки, Курортного, Лебедевки и т.д., куда сейчас люди массово едут на отдых.

"Мы понимали, что такие случаи (взрывы в воде - УНИАН) - вопрос времени. Рано или поздно, это должно было бы произойти. Уже был такой случай в этом году, когда подорвались два человека... К сожалению, люди совершенно не хотят думать, не хотят быть сознательными...", - говорит пресс-секретарь.

На всех пляжах, добавляет Аверина, установлены соответствующие знаки, таблички с надписями, которые предупреждают - купаться и вообще находиться в этой зоне запрещено из-за минной опасности. В то же время, по словам пресс-секретаря, происходят недопустимые вещи. Например, директора баз отдыха, гостиниц, куда приезжают люди, не предупреждают своих клиентов о смертельной опасности.

"Мы не можем запретить им (отелям и т.д. - УНИАН) работать - они предоставляют услуги по тому, что люди находятся в заведении. Но они должны подчеркивать о том, что выходить в море очень опасно. К сожалению, мы сталкивались даже с тем, что убирали эти знаки, таблички с предупреждениями о запрете купания для того, чтобы отдыхающие не пугались, не боялись ехать на отдых", - рассказала представительница ГУ ГСЧС.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину каждое лето на побережье Одесской области происходит по 2-3 трагических случая.

В ГСЧС акцентируют: в Одессе официально открыты 30 пляжных участков, и еще две зоны отдыха - в Одесской области. Как пояснила Аверина, на этих пляжах специалисты проверили дно, там установлены спасательные посты, есть хранилища и волнорезы, которые снижают шанс попадания мин в пляжную зону. Но и на таких пляжах, отмечает пресс-секретарь, отдыхающие умудряются нарушать правила безопасности - заплывают за буйки.

"Надо понимать - ничего не дает 100-процентную гарантию безопасности в прибрежной зоне... Мы живем в условиях войны", - подчеркнула она.

Что еще известно об этом случае

Как писал УНИАН, 10 августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области в Черном море, недалеко от побережья, произошли взрывы - погибли три человека, которые были в воде. Один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще один мужчина и женщина - в Затоке.

Власти призывают жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки побережья, доступ к которым запрещен. Сейчас в области официально функционируют 32 безопасные зоны для купания: 30 - в городе Одесса, по одной - в Черноморске и Приморском Измаильского района.

