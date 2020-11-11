Участники акции ходят по пешеходному переходу с флагами движения в защиту физических лиц-предпринимателей.

Представители движения «Save ФОП» перекрыли улицу Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Участники акции ходят по пешеходному переходу с флагами движения в защиту физических лиц-предпринимателей.

Протестующие выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Напомним, сегодня утром в Киеве под зданием Кабинета министров прошла акция протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина.

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Карантин выходного дня: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни.

Так, Минздрав предлагает установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также предполагается рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в "красных зонах" эпидопасности разрешить работать магазинам, но с 07:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен в Украине с 14 ноября.

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Автор: УНИАН