Мужчина объяснил, зачем бросил в троллейбус бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

27-летний мужчина, которого сегодня, 26 мая, задержали за поджог троллейбуса в Деснянском районе столицы, рассказал о своих мотивах.

По информации полиции, он бросил в троллейбус бутылку с неизвестным веществом, бутылка разбила стекло, и в салоне начался пожар.

Задержанный оказался киевлянином 1993 года рождения. Он понимает, что совершил преступление, а свой поступок объясняет желанием убить всех людей.

"Хотел убить всех людей. Надоело. Люди надоели", - сказал мужчина правоохранителям.

Следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также событие квалифицировано по ст. 115 через ст. 15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Поджог троллейбуса в Киеве

В Деснянском районе Киева в среду, 26 мая, на ходу загорелся троллейбус с людьми: кто-то бросил в его салон зажигательную смесь.

Из-за пожара одна пассажирка получила ожоги второй степени: у нее обгорели руки и шея. Женщину забрали в больницу.

Позже в патрульной полиции Киева сообщили, что задержали предполагаемого подозреваемого, который убегал с места происшествия.

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Автор: Катерина Комолова