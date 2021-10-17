Ромы напали на девушку в Днепре днем в субботу, узнали журналисты.

В Днепре ромы возле остановки общественного транспорта беседовали с местной жительницей, а потом произошло резкое изменение, и они "атаковали" собеседницу.

Инцидент в Днепре произошел в субботу днем, 16 октября, возле перекрестка проспекта Дмитрия Яворницкого и ул. Пастера, сообщает "Днепр оперативный".

В материале отмечается, что на остановке девушку в желтой куртке во время беседы атаковали двое женщин-ромов.

Читайте такжеСкандал в школе Днепра: учительница приходила пьяной на уроки и поплатилась"...Около остановки девушка в желтой куртке общалась с двумя женщинами ромской национальности. В ходе беседы поведение женщин резко изменилось, и те схватили днепрянку за куртку", – отмечается в материале.

"Атаку" увидели прохожие и помогли местной жительнице.

После этого женщины-ромы убежали. Журналисты узнали, что злоумышленницы скрылись за Екатеринославской суконной фабрикой.

Пока неизвестно, почему на днепрянку напали ромы. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, 4 октября стало известно, что в Волынской области несколько пьяных ромов избили ветерана Антитеррористической операции на Донбассе из-за замечания. Позже злоумышленников нашли и заставили извиняться на коленях.

Потом, по неподтвержденным данным, ромы решили отомстить военным – жестоко их избили и называли "фашистами и нацистами".

Автор: Екатерина Присяжнюк