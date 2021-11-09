​Речь идет о делах по кровавым событиям в столице 18-20 февраля 2014 года.

Во вторник, 9 ноября, прокуроры Офиса генпрокурора и следователи ГБР сообщили об изменении подозрения и новых подозрениях 9 членам организованной преступной группы экс-президента Украины, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой.

В минувшую пятницу о новом подозрении также сообщено самому экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом в Facebook сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди подозреваемых - бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в г. Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут", командующий внутренних войск МВД Украины, министр обороны Украины, председатель Службы безопасности Украины и его заместитель. Пока расследовали причастность вышеупомянутых уже к 1019 эпизодам, речь идет о кровавых днях Революции Достоинства с 18 по 20 февраля 2014 года.

Читайте такжеВ Киеве зажгли Лучи достоинства в честь Героев Небесной Сотни (фото, видео)Так, дела касаются превышения правоохранителями власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

"Их целью было незаконное воспрепятствование акциям протеста в центре Киева, а результатом – массовые жертвы среди митингующих, в том числе противоправное причинение смерти 67 людям. Всего от таких действий подозреваемых пострадали 887 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", — рассказала Венедиктова.

​Речь идет о событиях 18-20 февраля 2014 года - от применения физической силы, разгона акций до применения огнестрельного оружия против майдановцев, расстрела митингующих. Так, 20 февраля были убиты 48 безоружных активистов "черной ротой" киевского "Беркута".

"Эти преступления расследуются в так называемом "материнском" деле Майдана, финиш расследования которого – наша ключевая цель на этот год", - подытожила руководитель Офиса генпрокурора.

Автор: Григорий Бондарь