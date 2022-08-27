Организатора и участника преступной группы уже задержали.

В Ивано-Франковске дельцы зарабатывали на "благотворительности". Они продавали волонтерам завезенную гуманитарку. Организатора и участника преступной группы, которые заработали на "благотворительности" более 500 тыс. грн, уже задержали.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Telegram.

Известно, что завезенную как гуманитарную помощь военную амуницию, пикапы и авто скорой мужчины продавали общественным организациям и волонтерам. На этом они успели заработать более 500 тысяч гривень.

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Отмечается, что правоохранители установили участников преступной группы и задокументировали всю преступную "цепь" их деятельности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ нейтрализовала два мощные каналы нелегальной переправки оружия в Киев. У преступников изъяли много боевых средств поражения.

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