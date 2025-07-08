Парень пытался пересечь границу с Венгрией, Молдовой и Словакией.

Военнослужащие Чопского отряда в пункте пропуска "Тиса" задержали парня, который пытался незаконно добраться до Венгрии. Впоследствии оказалось, что это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова", - отметили в Госпогранслужбе.

По словам парня, из-за трудного материального положения он решил искать лучших условий жизни в странах ЕС. Впрочем, не имея законных оснований пересечь границу в период действия военного положения, он решил сделать это самостоятельно.

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"Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мероприятий пограничники установили, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией", - добавили в Госпогранслужбе.

Парня задержали в административном порядке. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Пересечение границы для мужчин в Украине: что надо знать

Накануне в ГПСУ объяснили, что забронированные мужчины в Украине могут пересекать границу. Основанием может стать отпуск или командировка таких людей. Среди исключений - госслужащие на отдельных должностях.

"В отпуск не могут поехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу о том, что они находятся на соответствующих государственных должностях, и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку", - отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Кроме того, в ГПСУ ранее сообщили об осложнении движения на границе с Румынией. Отмечается, что из-за ремонтных работ, которые продлятся там до 3 сентября в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно приостановят оформление транспортных средств.

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