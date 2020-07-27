В Киеве из-за лопнувшей трубы во время тушения пожара образовался "гейзер" (фото)
12:51, 27 июля 2020Происшествия
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На месте работают спасатели.
"Гейзер" на Туманяна / dtp.kiev.ua
В одном из микрорайонов левобережной части столицы лопнула труба, что повлекло аварию на водопроводе.
Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.
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Как отмечается, в городе после этого появился новый "гейзер".
"В Киеве на Туманяна во время тушения пожара лопнула труба, образовался новый гейзер "Туманянский". Пробка", - сказано в сообщении.
Судя по фото, сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на Березняках прорвало трубу: "фонтан" оказался выше девятиэтажки.
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