В Киеве из-за лопнувшей трубы во время тушения пожара образовался "гейзер" (фото)

На месте работают спасатели.

В одном из микрорайонов левобережной части столицы лопнула труба, что повлекло аварию на водопроводе.

Об этом сообщает в Facebook портал dtp.kiev.ua.

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Как отмечается, в городе после этого появился новый "гейзер".

"В Киеве на Туманяна во время тушения пожара лопнула труба, образовался новый гейзер "Туманянский". Пробка", - сказано в сообщении.

Судя по фото, сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на Березняках прорвало трубу: "фонтан" оказался выше девятиэтажки.

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