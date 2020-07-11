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В Киеве на Березняках прорвало трубу: "фонтан" выше девятиэтажки (фото, видео)

14:13, 11 июля 2020
Происшествия
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Прорыв трубы на Мыколайчукка / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, прорыв произошел по улице Мыколайчука 7/2.

Струя холодной воды достигает верхних этажей девятиэтажного дома.

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Вода бьет под напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома уже видны повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты окна.

Прорыв трубы / фото УНИАН

Водители припаркованных поблизости автомобилей экстренно эвакуируют свои машины.

Спасательные службы на место прорыва еще не прибыли. Что стало причиной прорыва на данный момент не известно.

Прорыв трубы / фото УНИАН

Прорыв трубы / фото УНИАН
Прорыв трубы / фото УНИАН

Прорыв трубы / фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2020 года на мосту Патона в Киеве случился прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр лилась вода.

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