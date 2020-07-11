В Киеве на Березняках прорвало трубу: "фонтан" выше девятиэтажки (фото, видео)

Спасательные службы на место прорыва еще не прибыли.

В Киеве, в микрорайне Березняки произошел прорыв трубы.

Как передает корреспондент УНИАН с места событий, прорыв произошел по улице Мыколайчука 7/2.

Струя холодной воды достигает верхних этажей девятиэтажного дома.

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Вода бьет под напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома уже видны повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты окна.

Водители припаркованных поблизости автомобилей экстренно эвакуируют свои машины.

Спасательные службы на место прорыва еще не прибыли. Что стало причиной прорыва на данный момент не известно.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2020 года на мосту Патона в Киеве случился прорыв теплотрассы, вследствие чего из-под моста в Днепр лилась вода.

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