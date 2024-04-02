В момент удара все дети были в укрытии.

Армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего повреждено учебное заведение. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Из-за ракетной атаки в Днепре повреждено одно из учебных заведений. К счастью, в момент удара все дети были в укрытии. Это уберегло здоровье и, возможно, и жизнь парней и девушек", - рассказал чиновник.

Он поблагодарил педагогов за их слаженные действия.

Также Лысак сообщил, что в результате удара есть пострадавшие.

"По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем", - заявил он.

Позже Лысак добавил, что, по уточненным данным, ранения получили четверо детей – от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь.

"Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - отметил председатель ОВА.

Последние атаки на Днепропетровскую область

29 марта российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Враг обстрелял ряд объектов критической инфраструктуры области.

Сообщалось о раненом мужчине в Каменском районе.

По словам Лысака, основной целью врага были люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения.

Кроме того, в Никопольском районе дрон российских оккупантов попал в автомобиль, в результате чего погиб мужчина. Еще один был ранен.

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