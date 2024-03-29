В результате атаки есть пострадавший.

Российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробностей относительно разрушений пока нет.

Впоследствии Лысак добавил, что в результате атаки россиян есть раненый.

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"В результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Основная цель врага – наши люди и объекты обеспечения жизнедеятельности населения", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 23:58 28 марта в Воздушных силах сообщали о ракете в направлении Каменского Днепропетровской области. Ранее военные также предупреждали об ударных беспилотниках и баллистике из Крыма в направлении Днепра.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупанты впервые ударили мощной бомбой по Сумской области. Речь идет об ОДАБ-1500. Ею захватчики ударили по Великой Писаревке.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это первое верифицированное применение столь мощной бомбы по Сумской области. Он добавил, что площадь поражения ОДАБ-1500 составляет 500 кв м.

В то же время в ночь на 28 марта россияне наносили удары по территории Украины, запустив несколько групп "Шахедов". Враг пытался уничтожить энергетическую инфраструктуру, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, боевая работа продолжалась несколько часов.

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