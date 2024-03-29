Еще один мужчина был ранен.

В Днепропетровской области дрон российских оккупантов попал в автомобиль, в результате чего погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Мировской громаде, что в Никопольском районе, вражеский дрон-камикадзе попал в машину. Погиб 39-летний мужчина", - написал он.

Еще один мужчина, 43 лет, получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Атака России на Украину 29 марта - детали

Ночью 29 марта Россия продолжила атаки против украинской энергосистемы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в некоторых регионах были применены аварийные отключения света.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. По его словам, Россия хочет повторения экологической катастрофы, которая произошла в прошлом году в Херсонской области.

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