В Днепропетровской области дрон российских оккупантов попал в автомобиль, в результате чего погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"В Мировской громаде, что в Никопольском районе, вражеский дрон-камикадзе попал в машину. Погиб 39-летний мужчина", - написал он.
Еще один мужчина, 43 лет, получил ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Атака России на Украину 29 марта - детали
Ночью 29 марта Россия продолжила атаки против украинской энергосистемы. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в некоторых регионах были применены аварийные отключения света.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. По его словам, Россия хочет повторения экологической катастрофы, которая произошла в прошлом году в Херсонской области.