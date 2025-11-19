Адвокат из 'пленок Миндича' назвала обвинения бездоказательными и политически мотивированными

Адвокат Виктория Дедищева, которую в ряде медиа и анонимных телеграмм-каналов называют "женщиной-адвокатом Миндича" в контексте так называемых "пленок Миндича", публично заявила о распространении ложных обвинений и отметила отсутствие каких-либо противоправных действий с ее стороны.

"Вынуждена обратиться публично в связи с распространением недостоверной информации обо мне в анонимных телеграмм-каналах и отдельных медиа", - заявила Дедищева.

По ее словам, эти материалы содержат безосновательные предположения относительно ее роли в деле.

"Во-первых, я не имею никакого отношения к каким-либо незаконным действиям, о которых говорится в упомянутых материалах", - подчеркнула она. Дедищева также опровергла любые связи с российскими структурами или представителями оккупационных администраций: "Я не являюсь и никогда не была связана с российскими структурами".

Отдельно она заявила, что после начала войны не посещала временно оккупированный Донецк: "Я не посещала Донецк после начала войны, в том числе и по личным причинам, несмотря на потерю близких. Любые утверждения о "поездках по заданию" - полная выдумка".

Что касается сотрудничества с Тимуром Миндичем, Дедищева подтвердила его, но подчеркнула, что оно является исключительно профессиональным и законным: "Я действительно достаточно долгое время сотрудничаю с Тимуром Миндичем. Все наше сотрудничество - в правовом поле, и свои отношения с ним могу охарактеризовать только положительно. "Переобуваться" и травить человека, потому что "дружба не ко времени", я не буду".

Юрист назвала абсурдным попытки дискредитировать ее из-за места рождения: "Мое юридическое происхождение, образование и донецкие корни не могут быть основанием для дискредитации. То, что я родилась в Донецке, - не дает оснований придумывать любую чушь". Она подчеркнула, что подобная логика может унизить сотни тысяч переселенцев: "По логике некоторых телеграмм-каналов, за наличие пожилых родственников в Донецке должен быть "расстрел", и необходимость проверить, нет ли российского следа".

Дедищева также обратила внимание на опасную тенденцию публичных обвинений без доказательств: "Сегодня любого человека, который имеет донецкое происхождение, украинское юридическое образование или знакомства, которые кому-то кажутся "неправильными", могут объявить виновным без фактов, доказательств и решений суда".

"Это не только дискредитирует принцип правового государства, за которое мы боремся, - подчеркнула она, - но и ставит под вопрос цивилизационную зрелость нашего общества".