В Донецкой области полицейский застрелил местного жителя в ходе бытовой ссоры

Сотрудник Нацполиции из табельного оружия застрелил местного жителя.

Представитель Национальной полиции Украины во время бытовой ссоры застрелил гражданское лицо. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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«Согласно предварительной информации сегодня, 10 февраля, около часа ночи, вероятно, во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. В результате инцидента гражданское лицо, к сожалению, получило ранение несовместимое с жизнью», - говорится в сообщении.

Национальной полицией начаты следственные действия, обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Как рассказали Украинской правде в управлении Нацполиции Донецкой области, конфликт между мужчинами произошел в ночь на субботу, информация о стрельбе в полицию поступила около 1:00 ночи.

"Сотрудник Нацполиции, который применил табельное огнестрельное оружие, прибыл в Донецкую область из другого региона в подкрепление, во время инцидента был вне выполнением служебных обязанностей и в гражданской одежде", - сообщили в НП Донетчины.

По данным правоохранителей, погибший - житель н.п. Часов Яр, 1969 года рождения.

"Событие квалифицировано по ст.115 УК "Умышленное убийство", решается вопрос о передаче дела в органы прокуратуры. Сотрудник Нацполиции, устроивший стрельбу, задержан в порядке ст.208 УПК", - сообщили в пресс-службе НП.