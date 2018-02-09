В Тернополе в ДТП погиб водитель, 9-летний ребенок госпитализирован (фото)

По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения.

В Тернополе произошла авария, в результате которой погиб водитель, а 9-летний ребенок госпитализирован.

Читайте такжеЭкс-глава Николаевского облсовета сгорел в собственном авто: появились подробности ДТП (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла 8 февраля около 15 час. На ул. Микулинецкой столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и грузовик ЗИЛ.

Водитель легковушки погиб на месте. 9-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля Volkswagen, получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения.

Все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.