В Тернополе в ДТП погиб водитель, 9-летний ребенок госпитализирован (фото)
13:40, 09 февраля 2018Происшествия
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По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения.
В результате ДТП водитель погиб / фото полиции Тернопольщины
В Тернополе произошла авария, в результате которой погиб водитель, а 9-летний ребенок госпитализирован.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла 8 февраля около 15 час. На ул. Микулинецкой столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и грузовик ЗИЛ.
Водитель легковушки погиб на месте. 9-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля Volkswagen, получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. По предварительным данным, водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения.
Все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
фото полиции Тернопольщины
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