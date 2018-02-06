Три семьи погибших в жутком ДТП в Харькове будут требовать по миллиону компенсации

Ранее родственники жертв отказывались вести какие-либо переговоры о возмещении.

Три семьи, потерявшие близких в жутком ДТП на центральной улице Харькова, будут требовать по миллиону гривен компенсации.

Об этом заявил представляющий их интересы адвокат Дмитрий Марцонь, передает NewsRoom.

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"Изначально ни одна из семей не хотела вести переговоры о возмещении, был жесткий отказ, а денежные переводы от семьи одной из участников ДТП были возвращены. Сейчас близкие погибших пришли к другому варианту. Сумма в миллион гривень для людей, потерявших своих родных - это моральная, а не юридическая или финансовая категория", - рассказал защитник.

По его словам, к этому решению пришли потерявшая дочь и внучку Людмила Сокол, сестра погибшей Нины Кобисевой, а также отец Натальи Умаевой. Позиция родственников остальных жертв пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, семьи Берченков и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой – водительницы, совершившей ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.