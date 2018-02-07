В Киеве задержали гражданина Азербайджана, продавашего украинок в сексуальное рабство

Злоумышленник получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс. долларов.

Сотрудники прокуратуры и полиции при попытке отправить трех украинских девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации задержали 24-летнего гражданина Республики Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Указанный иностранец знакомился с девушками привлекательной внешности, которые оказались в трудном материальном положении или по другим обстоятельствам находились в уязвимом состоянии, и предлагал им работу за границей», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДве женщины на Днепропетровщине хотели отправить украинок в сексуальное рабство в РФ (фото, видео)

В прокуратуре отметили, что злоумышленник убеждал девушек, что они будут работать официантками в ресторанах и ночных клубах, а также в сфере консумации, получая высокую заработную плату и официальное трудоустройство.

В действительности, после оформления необходимых документов и переправки в Турцию, молодые женщины попадали в сексуальное рабство, а злоумышленник получал денежное вознаграждение за каждую девушку от 1 до 2 тыс. долларов.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека) Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также других возможных пострадавших.