В Одессе мужчина продавал женщин в сексуальное рабство в Германию

В Одессе на железнодорожном вокзале задержали торговца людьми, который вместе со своим братом и еще одним лицом убеждали и продавали женщин в сексуальное рабство в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Злоумышленник в течение года убеждал женщин в получении больших средств при условии предоставления ими сексуальных услуг за границей.

«Злоумышленники знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличие несовершеннолетних детей и тяжелое материальное положение в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции. Войдя в доверие и используя их уязвимое состояние, задержанный и его сообщники осуществили вербовку и попытку перемещения через государственную границу Украины 3 гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Германии», - говорится в сообщении.

Во время вербовки женщин оплатили визы и проездные документы для выезда с территории Украины в Германию через Республику Польша. Самих женщин предупредили, что потраченные средства они должны будут отработать, оказывая сексуальные услуги, тем самым втянув их в долговую зависимость.

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В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на установление и задержание других причастных лиц.

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, во Львове гражданин Колумбийской республики заманивал девушек в сексуальное рабство в Испании.

Мужчина по предварительному сговору с группой лиц, среди которых и граждане Украины, вербовал молодых девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Испании.

Злоумышленник обещал потерпевшим работу в отелях и ночных клубах, гарантировал хорошие условия труда, проживание в комфортабельных номерах гостиниц и высокие заработки, однако в результате девушки попадали в «сексуальное рабство».