В Украине ужесточают ответственность за торговлю людьми

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в ст. 149 Уголовного кодекса (относительно приведения в соответствие с международными стандартами)" (регистрационный номер 6243).

Читайте такжеВ Днепре ликвидировали канал торговли людьмиКак передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов.

Данным законопроектом ст. 149 Уголовного кодекса изложена в новой редакции. Ею предусмотрено, что торговля людьми, то есть вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния лица, принуждения, либо путем подкупа третьего лица для получения согласия на эксплуатацию человека, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Такие же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего или в отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, или лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной зависимости, или сопряженные с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего или его близких, либо с угрозой применения такого насилия, или сопряженные с похищением, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Такие же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего его родителями, усыновителями, опекунами или попечителями, или совершенные в отношении малолетнего, или организованной группой, или преступной организацией, или сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего или его близких, либо с угрозой применения такого насилия, или если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В статье сказано, что под эксплуатацией человека в данной статье следует понимать все формы сексуальной эксплуатации, использование в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительную беременность или принудительное прерывание беременности, принудительное вступление в брак, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечения в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и тому подобное.

Также отмечается, что ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или получение малолетнего или несовершеннолетнего по этой статье наступает независимо от того, совершены такие действия с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния указанных лиц или с применением или угрозой применения насилия, использования служебного положения, или лицом, от которого потерпевший был в материальной или иной зависимости.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.