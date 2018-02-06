Вооруженное нападение на магазин сына нардепа Попова: полиция завершила расследование

Оба обвиняемых до назначения судом наказания будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Полиция завершила расследование разбойного нападения в столице с участием сына народного депутата Игоря Попова.

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, в суд направлено дело по обвинению двух несовершеннолетних в разбойном нападении на магазин в столице, одним из участником которого является сын Попова.

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Напоминается, что следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд.

До назначения судом наказания злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2017 года народный депутат Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын Богдан принял участие в попытке ограбления магазина. Также он попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».

По информации полиции, в Киеве двое несовершеннолетних, угрожая продавцам и посетителям оружием, забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.

Суд избрал Богдану Попову и его 15-летнему сообщнику Владиславу Чубань меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.