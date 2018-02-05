Убийство военного в ресторане Киева: арестован подозреваемый

Суд избрал подозреваемому в убийстве военного в ресторане меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура объявила подозрение 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля убил украинского военного в одном из столичных ресторанов.

5 февраля Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

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Правоохранителям удалось быстро установить и задержать злоумышленника. Прокуратура объявила ему подозрение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщалось, во время конфликта, возникшего в ресторане между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во внеслужебное время, смертельное ранение в шею. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия.