Резня в Киеве: иностранцы убили военного в ресторане (фото)

09:41, 01 февраля 2018
Происшествия
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В ресторане в Киеве конфликт между мужчинами закончился убийством / фото Эспрессо

По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной, сообщают "Стражи.Эспрессо".

По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

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После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и убежали.

Как удалось узнать журналистам, погибшим мужчиной 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.

На место происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

Как сообщал УНИАН, в Киеве госпитализирован мужчина, получивший ножевое ранение во время драки в Киеве возле станции метро «Черниговская». 

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Теги: #поножовщина в Киеве