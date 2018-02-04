В Запорожье задержан преступник, который зарезал военного в Киеве

Преступление произошло в ночь на 1 февраля текущего года в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района столицы.

В Запорожье задержан злоумышленник, гражданин Азербайджана, который убил военнослужащего в Киеве.

Как сегодня сообщает прокуратура Киева в Facebook, преступление произошло в ночь на 1 февраля текущего года в помещении одного из ресторанов на территории Днепровского района столицы.

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"Во время конфликта, возникшего между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во внеслужебное время, смертельное ранение в шею. Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана.

3 февраля он был задержан в Запорожье.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею умер 22-летний мужчина. По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.

Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте. Как удалось узнать журналистам, погибшим 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.